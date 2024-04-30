Зеленского предупредили об угрозе потери городов

Spiegel: ВС РФ после Часова Яра получат огневой контроль над соседними городами

Вооруженные силы (ВС) России получат огневой контроль над ближайшими городами после освобождения Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), пишет немецкое издание Spiegel.

Журналисты напомнили, что город расположен на стратегически важном холме между Константиновкой и Артемовском (украинское название Бахмут). «За ним простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях», — заявили об угрозе авторы.

Немецкие эксперты предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся удержать город. Если он перейдет под контроль армии РФ, это может ускорить их продвижение в Донбассе.

Ранее стало известно, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром переброшен спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины.