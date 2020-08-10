Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Модернизированная версия ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» совершила первый полет на авиазаводе «Прогресс» в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.

На Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, позволяющий повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Из других нововведений выделяют новые лопасти несущего винта с более мощным нагревательным элементом.

«На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — говорится на сайте ведомства.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.