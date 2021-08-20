Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»

Разрабатываемая в России беспилотная система «Молния» заставит захлебнуться противовоздушную оборону (ПВО) противника, например американскую. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.

«Современные дорогие системы ПВО, которые стреляют дорогими ракетами, их основная ахиллесова пята — это насыщение информационных каналов. Если система готова сбить 100 аппаратов и ей предъявляется 100 аппаратов, то она работает, а если ей предложить 1000 целей, то она неминуемо даст сбой и захлебнется», — сказал руководитель.

По словам Богатикова, «Молния» будет запускаться с самолета Ил-76 и, возможно, истребителя Checkmate.

В августе 2020 года генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков заявил, что в компании начали разработку новейшего тяжелого беспилотника «Сириус», летный образец которого планируется создать к 2021 году. Масса летательного аппарата, который является модификацией беспилотника «Орион», будет достигать две тонны.