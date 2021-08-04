В «Калашникове» сменится руководство

На заседании совета директоров концерна «Калашников» 10 августа будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора Дмитрия Тарасова, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации. Тогда же будет выбран новый генеральный директор.

Чем объясняется смена руководства, неизвестно, однако источник «Интерфакса» утверждает, что новым генеральным директором может стать бывший руководитель концерна «Техмаш» Владимир Лепин. Он уже исполняет обязанности гендиректора, подтвердили в самом концерне.

Источник РБК утверждает, что от Лепина будут ждать расширения поставок за рубеж, чем он уже занимался в «Техмаше», и внимания к R&D направлению, то есть исследованиям и разработкам. Тарасов руководил «Калашниковым» с сентября 2019 года, а ранее занимал пост управляющего директора.

Дмитрий Тарасов в феврале рассказывал, что в 2020 году концерну пришлось перенести часть контрактов на 2021 год. Пандемия, как объяснял замминистра обороны Александр Фомин, в целом заставила отложить поставки вооружений, а по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем российского секретного экспорта снизился на 16 процентов.