Продажа секретных товаров Россией обвалилась

В 2020 году объем секретного экспорта (код SSSS) из России обвалился на 16 процентов, с 13,6 миллиарда долларов до 11,48 миллиарда. Об этом со ссылкой на годовые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РБК.

Под таким кодом ведется продажа различного вида вооружений, гражданских самолетов и вертолетов, некоторых ядерных материалов (продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов). В 2019 году экспорт также сократился по сравнению с 2018-м (14,39 миллиарда долларов).

Среди крупнейших покупателей российской секретной продукции только Алжир за год увеличил расходы на 100 миллионов долларов, до двух миллиардов. У США показатель не изменился (900 миллионов), у Китая стало меньше на 100 миллионов (1,5 миллиарда), у Индии — на 200 миллионов (700 миллионов), у Египта — на 1,8 миллиарда долларов (600 миллионов).

Открытые данные не позволяют выделить именно военный экспорт среди кода SSSS. Однако в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли» по итогам первых девяти месяцев 2020 года говорилось, что экспорт оружия и боеприпасов составил 1,32 миллиарда долларов, что в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.

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В свою очередь, экспорт гражданских и военных летательных аппаратов за тот же период вырос на 35 процентов, до 3,83 миллиарда долларов. В четвертом квартале поставки за рубеж обеих этих групп составили 4,21 миллиарда.

Причиной снижения продаж секретных товаров, как утверждал замминистра обороны Александр Фомин, стала пандемия коронавируса, которая заставила отложить поставки вооружений. Глава группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов отмечал, что около четверти контрактов пришлось перенести с 2020 года на 2021-й.

Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ) подсчитал, что объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России в 2020 году составил рекордные 161,3 миллиарда долларов.