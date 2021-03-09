Россия испытала «Рысь»

В России в феврале завершились государственные испытания модульного пистолета Лебедева, проводимые в рамках проекта «Рысь», сообщает «Калашников».

Согласно концерну, разработка пистолета под патрон 9 на 19 миллиметров с расширенными тактическими возможностями велась по заказу Росгвардии.

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«И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — считает генеральный директор группы Дмитрий Тарасов.

В пресс-релизе, в частности, отмечается, что пистолет «Рысь» оснащен «приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего».

В октябре 2020 года «Калашников» показал видео компактного пистолета Лебедева, который придет на смену пистолета Макарова.