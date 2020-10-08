Новый пистолет для полиции показали на видео

youtube

Компактный пистолет Лебедева, который придет на смену пистолета Макарова, показали на видео. Ролик доступен на YouTube-канале концерна «Калашников».

На представленном минутном видео можно разглядеть оружие с разных сторон. ПЛК имеет общую длину 180 миллиметров, длина ствола составляет 92 миллиметра. Пистолет разработан под патрон 9х19 миллиметров. Емкость магазина составляет 14 патронов. Масса пистолета Лебедева равняется 0,71 килограмма.

В описании ролика говорится, что ПЛК станет новым пистолетом для полиции. Ранее на канале концерна «Калашников» появилось видео, на котором стрелковое оружие испытывали в экстремальных климатических условиях.

В конце августа генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил, что государственные испытания ПЛК завершились. Запуск оружия в серийное производство намечено на ноябрь 2020 года, затем пистолет Лебедева будет принят на вооружение в министерстве внутренних дел и других силовых структурах.