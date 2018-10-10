Россия создала замену пистолету Макарова

Новый пистолет, созданный для Минобороны России, в настоящее время проходит этап госиспытаний на полигонах, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

«Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах МО РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии директивой МО РФ — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ», — уточнил руководитель.

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Таким образом Баков ответил на вопрос корреспондента о сроках создания нового пистолета для военных. Наименование, которое получило данное оружие, собеседник не уточнил.

В сентябре 2017 года Концерн «Калашников» объявил о создании компактного пистолета Лебедева ПЛ-15К, который способен заменить пистолет Макарова в армии и полиции. Заявленный ресурс ствола составляет десять тысяч выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов. Оружие впервые было продемонстрировано на форуме «Армия-2017», прошедшем в августе 2017 года.

ЦНИИТОЧМАШ, располагающий государственной испытательной станцией, отвечает за тестирование образцов стрелкового оружия, разрабатываемого в России.

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