Названы отрасли с быстро растущими зарплатами рабочих

NC Logistic: Зарплаты рабочих в производстве и логистике обгоняют доходы клерков

Зарплаты рабочих в производстве и логистике обгоняют доходы клерков. Отрасли с быстро растущими доходами назвала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, в некоторых отраслях наметилась тенденция, когда квалифицированные рабочие зарабатывают не меньше, а зачастую и больше офисных сотрудников.

К такой практике привели дефицит кадров, развитие технологий и автоматизация производств, которые увеличили спрос на сотрудников, умеющих работать руками и обслуживать сложное оборудование, в результате чего операторы станков, сварщики, наладчики оборудования и другие специалисты в Московском регионе могут получать в среднем по 120 тысяч рублей.

Также, несмотря на стабилизацию на рынке логистики и замедление темпов развития маркетплейсов, многие компании все также нуждаются в сотрудниках — на фоне конкуренции за персонал растут и зарплаты. В Московском регионе даже начинающие кладовщики без опыта работы могут получать от 95 тысяч рублей в месяц.

Помимо указанных отраслей, больше некоторых офисных работников могут зарабатывать также и автомеханики, автоэлектрики и кузовщики, способные проводить сложные ремонты и диагностику. Их роль возросла с уходом иностранных брендов, ранее предоставлявших обучение и делившихся опытом обслуживания техники. В столице они могут зарабатывать порядка 110 тысяч рублей.

«Таким образом, миф о том, что офисная работа всегда приносит больший доход, постепенно уходит в прошлое. Квалифицированный труд и понимание того, что те, кто строит, производит, создает, стимулируют экономику, открывают перед рабочими новые возможности для финансового благополучия и карьерного роста. И тем, кто еще стоит перед выбором будущей профессии, стоит обратить внимание на растущий потенциал рабочих специальностей, где востребованность, а значит, и заработная плата, продолжают расти», — пояснила Пак.

Как отмечают в ЦБ, в 2025 году номинальная заработная плата в России вырастет на 12,5 процента. В 2026 году рост этого показателя составит восемь процентов, а в 2027 году — семь. Реальные зарплаты в этом году увеличатся на три и на 2,6 процента в 2026 и 2027 годах. К концу прогнозного горизонта (2028 год) реальная заработная плата будет на 31,2 процента выше, чем в 2021 году.

