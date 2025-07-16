Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 16 июля 2025Экономика

Россиянам предсказали размеры зарплат и уровень безработицы

ЦБ: Реальные зарплаты в РФ вырастут на 3 % в 2025 году и на 2,6 % в 2026-м
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2025 году номинальная заработная плата в России вырастет на 12,5 процента. Это показал опрос аналитиков, проведенный Центральным банком (ЦБ) РФ. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте регулятора.

В 2026 году рост этого показателя составит восемь процентов, а в 2027 году — семь. Что касается реальной заработной платы, то, как подсчитали в ЦБ, опираясь на прогнозы аналитиков по номинальной зарплате и средней инфляции, в этом году она увеличится на три и на 2,6 процента в 2026 и 2027 годах. К концу прогнозного горизонта (2028 год) реальная заработная плата будет на 31,2 процента выше, чем в 2021 году.

Средняя безработица в России в 2025 году снизится до 2,4 процента. В 2026 году ожидается ее рост до 2,6 процента, и до 2,8 процента в 2027 году.

Инфляция, по мнению аналитиков, в 2025 году достигнет 6,8 процента. Прогнозы на 2026–2027 годы повышены на 0,1 процентных пункта, или до 4,7 и 4,3 процента соответственно.

Проведенный ранее опрос показал, что средние зарплатные ожидания россиян составляют 146 тысяч рублей в месяц. В целом эти ожидания населения сегодня в полтора раза превышают реальный уровень окладов в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Разработан способ усиления эффективности противораковой терапии

    Фриске выписали из больницы после воспаления лимфоузла

    Способность Финляндии найти замену российским туристам поставили под сомнение

    Заключенные российской колонии объявили голодовку

    Кортни Кокс показала лицо без фильтров с аллергией и прыщами

    Европейские СМИ заявили о «российской» атаке дронов на Воронеж

    Шойгу предостерег Европу словами Суворова

    Россиянам предсказали размеры зарплат и уровень безработицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости