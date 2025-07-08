Россияне назвали оптимальную для себя зарплату

«Ведомости»: Зарплатные ожидания россиян составляют 146 тысяч рублей в месяц

Средние зарплатные ожидания россиян в настоящее время составляют 146 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Финансового университета при правительстве РФ.

В опросе приняли участие в общей сложности порядка семи тысяч граждан из 35 городов России. По итогам исследования выяснилось, что медианное значение (половина респондентов хотят получать большей этой суммы, другая — меньше) оптимальной зарплаты составляет 110 тысяч рублей. В годовом выражении показатель вырос на 16 процентов.

В целом зарплатные ожидания россиян в настоящее время в полтора раза превышают реальный уровень окладов в стране, отметили эксперты. Так, среднемесячная начисленная зарплата в стране в апреле 2025 года оказалась на отметке в 97 375 рублей. Согласно данным Росстата, за год показатель увеличился на 15,3 процента.

Россияне без опыта работы в целом предъявляют меньшие требования к оплате труда. Для этой категории граждан оптимальным окладом является сумма в 92 тысячи рублей в месяц, а медианное значение составляет 73 тысячи. Ожидания подобного рода россиян выросли на 7 и 8 процентов в годовом выражении, заключили аналитики.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщило, что для «нормальной» жизни большинству россиян необходим доход в 80 тысяч рублей в месяц на одного человека. За год показатель увеличился на 14 процентов. Подобная сумма, отметили эксперты, позволяет гражданам не отказывать себе в необходимых покупках и дает возможность не оглядываться на ценники в магазинах.