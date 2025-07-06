Россияне назвали доход для нормальной жизни

ВШЭ: Россияне назвали доход в размере 81 тысячи рублей нормальным для жизни

Россиянам для нормальной жизни необходим доход в среднем в размере 81 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств в России».

Результаты проведенного осенью 2024 года опроса показали, что нужная сумма выросла на 14 процентов с осени 2023 года. Тогда россияне отвечали, что им хватило бы 70,8 тысячи рублей. Респонденты оценивали сумму, нужную семье, подобной их собственной, в расчете на одного человека в месяц для нормальной жизни.

Треть участников исследования сочли нормальным месячный доход от 30 до 50 тысяч рублей. Для четверти этот доход равен сумме от 70 до 100 тысяч рублей. Тратить меньше 30 тысяч рублей в месяц готовы только 14 процентов опрошенных. «Нормальной» считается зарплата, начинающаяся от 150 тысяч рублей, для шести процентов опрошенных.

При этом вне зависимости от того, какую сумму называли опрошенные, их реальный доход оказывался примерно на 50 тысяч рублей ниже указанной суммы.

Сильнее всего требования к доходу выросли у жителей Уральского и Южного федеральных округов (на 28-29 процентов), у семей с детьми (на 25 процентов), а также у обеспеченных семей, которые без проблем могут купить автомобиль или бытовую технику (на 24-26 процентов).

Ранее аналитики ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян в 2025 году из-за повышения налогов. Благодаря началу действия пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены по сравнению с 2024 годом.