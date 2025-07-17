Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 17 июля 2025Мир

Раскрыт смысл 50-дневного ультиматума Трампа

Боссхард: Ультиматум Трампа говорит, что ВСУ продержатся не больше 50 дней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Ультиматум президента США Дональда Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине, означает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться не более 50 дней. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, сообщает ТАСС.

«Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», — сказал он.

По словам эксперта, Трамп сам признал, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля», поэтому теперь у главы Белого дома остается мало времени для того, чтобы успеть помочь силам ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте.

Ранее старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс заявил, что выдвинутый Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра. Он отметил, что за это время Москва сможет в очередной раз переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил получать внутренние паспорта России гражданам двух республик

    Путин назвал глупым решение ЕС по российским удобрениям

    Названы районы Москвы с самой высокой грозовой активностью

    В российском регионе фотограф-извращенец снял девушку под юбкой

    Раскрыт смысл 50-дневного ультиматума Трампа

    Названы отрасли с быстро растущими зарплатами рабочих

    Стало известно о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога

    ИИ нашел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

    Украина атаковала четыре региона России

    Освобождавший территории на СВО боец рассказал о бегстве надеющихся на дроны солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости