Боссхард: Ультиматум Трампа говорит, что ВСУ продержатся не больше 50 дней

Ультиматум президента США Дональда Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине, означает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться не более 50 дней. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, сообщает ТАСС.

«Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя», — сказал он.

По словам эксперта, Трамп сам признал, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля», поэтому теперь у главы Белого дома остается мало времени для того, чтобы успеть помочь силам ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте.

Ранее старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс заявил, что выдвинутый Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра. Он отметил, что за это время Москва сможет в очередной раз переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода.