На Западе раскрыли преимущество России из-за 50-дневного срока Трампа

Аналитик Джайлс: 50-дневный срок Трампа дает России пространство для маневра

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра. Об этом сообщил старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода», — отметил эксперт.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.