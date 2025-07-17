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16:05, 17 июля 2025Мир

На Западе раскрыли преимущество России из-за 50-дневного срока Трампа

Аналитик Джайлс: 50-дневный срок Трампа дает России пространство для маневра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра. Об этом сообщил старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода», — отметил эксперт.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

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