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19:30, 17 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач перечислила важные ограничения после профессиональной чистки зубов

Врач Гришина: После профессиональной гигиены зубов сутки нельзя пить кофе и чай
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

После профессиональной гигиены полости рта зубы становятся восприимчивее к внешним воздействиям, поэтому, чтобы не навредить эмали, надо придерживаться нескольких важных ограничений. Их «Ленте.ру» перечислила стоматолог-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина.

Врач объяснила, что после профессиональной чистки зубная эмаль временно становится более пористой. Чтобы избежать ее окрашивания, Гришина посоветовала в течение суток или двух не пить кофе, крепкий чай, красные вина, соки и темные газированные напитки, а также не есть чернику, ежевику, свеклу и другие продукты, способные окрасить зубы.

Стоматолог также посоветовала на один-два дня исключить из рациона цитрусовые, уксус, маринады и другие кислые продукты, поскольку они могут размягчать эмаль и спровоцировать ее разрушение.

Курение после профессиональной чистки зубов крайне нежелательно, поскольку никотин и смолы в табачном дыме быстро проникают в поры эмали, оставляя на ней устойчивый налет

Инна Гришинастоматолог-гигиенист

Кроме того, Гришина порекомендовала по возможности избегать слишком горячей или холодной еды и уделить особое внимание ежедневной гигиене полости рта. «Помните, что отбеливающие пасты — не лучший выбор сейчас. Стоит отдать предпочтение пастам с реминерализующим действием, укрепляющим эмаль и снижающим чувствительность. От жесткой щетки тоже лучше отказаться. Используйте мягкую или щетку средней жесткости, с закругленными кончиками щетинок», — уточнила она.

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Наконец, врач призвала временно отказаться от использования зубочисток, поскольку они могут травмировать слегка воспаленные после процедуры десны и вызвать их кровоточивость.

Ранее стоматолог Сэм Джетва заявил, что неприятный запах изо рта не всегда объясняется болезнями зубов и десен. Эта проблема может появляться из-за размножения бактерий вследствие сухости во рту, предупредил врач.

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