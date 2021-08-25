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В Дагестане снимут фильм о событиях в Сирии

В Дербенте пройдут съемки фильма «Русская жена» о похищенных в Сирии людях
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Фото: пресс-служба администрации Дербента

В Дербенте и селе Чох Гунибского района Дагестана пройдут съемки фильма «Русская жена», рассказывающего о женщине, которая ищет похищенных в Сирии родственников. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

«Можно сказать, что вот уже середина нашего съемочного процесса — мы работали над фильмом в Крыму, снимали в Москве, вот сейчас снимаем в Дербенте, в сентябре отправимся в Чох», — сказал исполнительный продюсер ленты Валентин Лушкевич.

Он отметил, что горожане хорошо отреагировали на появление съемочной группы — они активно помогают в работе и стремятся попасть в массовку. Следующий этап съемок пройдет в Москве. После этого проект будет завершен.

Создатели картины пояснили, что архитектура Дербента напоминает старые города Сирии, в которых происходят события ленты. Многие эпизоды снимают вдоль крепостных стен, а также в дербентских общих дворах. Поскольку в Дербенте много культурно-исторических памятников, съемки приходится согласовывать с множеством инстанций.

В фильме «Русская жена» речь идет о русской женщине Алине, которая вместе с мужем Камилем и двумя детьми живет в Дамаске. В один день ее супруг и сын исчезают, после чего главная героиня отправляется в лагерь боевиков.

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