В Дагестане стартовал конкурс «Народов много — страна одна»

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана запустило конкурс, посвященный традициям различных народов России — «Народов много — страна одна». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, участниками конкурса смогут стать как жители Дагестана, так и работающие на территории республики общественные организации и государственные и муниципальные учреждения. Они посоревнуются в нескольких номинациях: «Танцы народов России», «Национальные подворья народов России», «Игры народов России», «Обычаи, обряды и традиции народов России» и «Стихи о родине на языках народов России».

«Уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории Республики Дагестан и Российской Федерации является фундаментом, прочным моральным основанием для нашей республики и страны», — отметили организаторы мероприятия.

Подать заявку на участие можно до 27 августа на официальном сайте конкурса. Победителей в каждой номинации выберут в Махачкале 20 сентября. Занявшие первое место конкурсанты получат денежные призы в размере 50 тысяч рублей.