В Нижнем Новгороде открылся музей дизайна и моды

В доме мод Parle на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде открылся музей дизайна, моды и портновского искусства имени Надежды Ламановой. Торжественное открытие площадки состоялось 15 сентября, сообщается на портале, посвященном 800-летию города.

На выставке представлены архивные фотографии, исторические предметы одежды и аксессуары. Экспозиция посвящена становлению портновского искусства в России. Так, музею в честь открытия подарили манекен 19 века, принадлежавший ранее известной модистке. Дизайнер Ольга Рыхлова-Парле планирует воссоздать на нем сшитое Ламановой желтое платье императрицы. Сейчас наряд хранится в коллекции Эрмитажа.

Кроме того, экспозиция рассказывает об истории моды в Нижнем Новгороде. Посетители смогут увидеть здесь легендарную швейную машинку «Зингер» и своими руками соткать на станке салфетку.

Как отмечается на портале, Надежда Ламанова была первым российский модельером и художником театрального костюма. Сконструированные ей модели вызывали восхищение в европейских светских салонах и модных домах известных кутюрье. На родине она считалась основательницей новой пролетарской моды.