В Бурятии пройдет фестиваль родного языка

В сентябре в Агинском округе Бурятии стартует традиционный праздник бурятского языка. Об этом сообщает Baikal Daily.

Уточняется, что торжественное открытие будет проходить в поселке Агинское 21 сентября, а сам фестиваль продлится месяц. В рамках события организаторы проведут около 30 различных мероприятий, среди которых конкурсы «Барбаайдай», выступления детского хора и чемпионат по национальной игре «Шагай наадан».

Кроме того, будут организованы первенства по бурятским шахматам «Шатар» и бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан». Также будет проводиться интеллектуальная игра «Ага-интеллект» на бурятском языке.

Завершится фестиваль научно-практической конференцией, посвященной 100-летию со дня рождения поэта и драматурга Даширабдана Батожабая.

Ранее стало известно, что в сентябре на демонстрационной площадке экспозиции Республики Бурятия на выставке «Улица Дальнего Востока» впервые пройдет выставка-ярмарка бурятских ремесленников, мастеров народных промыслов «Традиции с Будущим».