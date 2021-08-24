Ремесленники Бурятии впервые представят свои изделия на «Улице Дальнего Востока»

На демонстрационной площадке экспозиции Республики Бурятия на выставке «Улица Дальнего Востока» впервые пройдет выставка-ярмарка бурятских ремесленников, мастеров народных промыслов «Традиции с Будущим». Об этом сообщает ARD.

На выставке будут представлены уникальные изделия из керамики в национальном стиле от одного из самых узнаваемых брендов республики студии «Домбо», украшения и аксессуары из природных камней, добытых на территории республики Бурятия, в обрамлении натуральной кожи в лучших традициях кочевых народов с современными нотками от ателье ручного труда «Турмалиника».

Посетители смогут приобрести украшения, обучиться на мастер-классах по каллиграфии от галереи «Хатан» и продегустировать чаи и продукцию из бурятских дикоросов от компании «Лесная Фабрика».

Выставка пройдет со 2 по 7 сентября в рамках Восточного Экономического Форума.