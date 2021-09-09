В Бурятию захотели привезти туристов из Индии

Индийские туроператоры заинтересовались организацией путешествий для своих соотечественников в Бурятию. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».

Как пояснил министр туризма республики Алдар Доржиев, Бурятия и Индия имеют тесные культурно-религиозные связи. По его словам, бурятские туристы регулярно посещают Индию в паломнических целях, а теперь желание отправиться в дружественный регион все чаще выражают и индийские путешественники.

«Сейчас у индийских туристов появился интерес к зимним турам в Бурятию, к красоте зимнего Байкала. Достигнута договоренность организовать в начале следующего года ознакомительный тур в Бурятию для пяти крупнейших туроператоров Индии в республику Бурятию с целью дальнейшего продвижения туристского потенциала Бурятии на индийский рынок», — рассказал Доржиев.

Уточняется, что на прошлой неделе индийская делегация уже посетила несколько перспективных туристических территорий региона: участок «Гора Бычья», «Пески», «Бухта Безымянная», «Турка» и другие.