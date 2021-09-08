В Челябинской области запустили новый брендовый маршрут

Презентация нового брендового маршрута по Челябинской области прошла на выставке «Отдых-2021», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, запущенный в апреле четырехдневный маршрут называется «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Тур включает в себя посещение таких городов как Миасс, Златоуст, Сатки и Челябинск. Россияне могут отправиться в путешествие в течение всего года, цена — 16,9 тысячи рублей с человека. В стоимость входит проживание, питание, страховка и экскурсии.

Отмечается, что туристы посетят Карагайский карьер в городе Сатка, первое месторождение магнезита в России, национальный парк «Таганай» в Златоусте, где пройдут по экотропам, отдохнут в SPA-центре отеля у озеро Тургояк близ Миасса, а также отведают уральскую кухню и увидят настоящий челябинский метеорит, упавший в 2013 году в озеро Чебаркуль.

Ранее в сентябре россиянам перечислили впечатляющие места Южного Урала, где можно побывать осенью. Так, в Челябинской области туристам посоветовали поехать к Аракульскому шихану — поблизости также находится одноименное озеро. Также каждому путешественнику рекомендовали побывать на реке Ай и ее притесах с «панорамным видом».