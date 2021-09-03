Россиянам назвали пять необычных мест для отдыха в Крыму

Несмотря на наступление холодов, на юге России продолжается бархатный сезон. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, лучшими городами Крыма для отдыха осенью названы Алушта, Ялта, Севастополь и Бахчисарай. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, осенью жилье на курортах дешевле, чем летом. Так, в Бахчисарае находится хостел в индийском стиле, проживание в котором стоит 700 рублей в сутки. Это место любят посещать творческие путешественники, которые ходят в горы, играют на музыкальных инструментах и смотрят здесь фильмы.

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В Бахчисарайском районе, в селе Высокое, находится первый в Крыму сферический дом. Он рассчитан на 8-10 человек, а аренда такого жилья обойдется в 30 тысяч рублей. Каждый вечер из дома можно увидеть звездное небо, а на территории комплекса доступны баня, поле для мини-гольфа и конюшня.

В Алуште есть нетипичный для южных курортов отель, стилизованный под космический корабль. Стоимость двухместного номера составляет четыре тысячи рублей. За эти деньги путешественники получают комнату-каюту и видеотрансляцию космоса в окне.

Туристы, приезжающие в Севастополь, могут поселиться в рок-отеле, где по вечерам проходят концерты живой музыки и кинопоказы арт-хаусных картин. Сама гостиница создана в стиле Elvis Presley, Bob Marley и The Beatles, внутри есть сцена и музейные музыкальные экспонаты. Одна ночь в таком месте обойдется в три тысячи рублей.

Наконец, в Бахчисарайском районе можно переночевать в пещере. На территории эко-усадьбы «Эски-Кермен» построены искусственные пещеры, хотя выглядят они как настоящие. Номера оборудованы дубовой кроватью, камином и шкурами животных. Стоимость проживания в отеле начинается от трех тысяч рублей.