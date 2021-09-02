Названы самые красивые старинные города России

Россиянам назвали пять старинных тысячелетних города страны, в которых сохранилась красота исторических мест. Список составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar, рейтинг оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, специалисты сервиса отметили Муром во Владимирской области, который впервые был упомянут в «Повести временных лет» в 862 году. Кроме того, на территории населенного пункта археологи находили керамику десятого века и следы деревянных мостовых. В Муроме туристы могут посетить древнейший в стране Спасо-Преображенский монастырь и Николо-Набережную церковь, а также приобрести сувениры из бересты и полакомиться калачами, которые здесь пекут с шестнадцатого века.

На втором месте — один из древнейших городов России и столица республики Татарстан Казань. Он был основан как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии предположительно в 1005 году, а в 1556 году завоеван Иваном Грозным. Главные достопримечательности населенного пункта: мечеть Кул-Шариф, падающая дозорная башня Сююмбике, православный Благовещенский собор и белокаменный Кремль.

Третье место списка заняла Старая Ладога в Ленинградской области, возведенная в 753 году как первый славянский город и столица древнерусского государства. Село славится Староладожской крепостью на берегу реки Волхов, древнейшей в России улице, пещерами и курганами, один из которых считается могилой Вещего Олега.

Кроме того, в рейтинг попали Ростов Великий в Ярославской области — здесь туристы могут посетить более чем 320 культурно-исторических памятников, а также Брянск в Брянской области — путешественников удивит древний Петропавловский монастырь и трехсотлетний Покровский собор.

Ранее в сентябре россиянам назвали десять маршрутов для путешествий по стране осенью. Так, самые яркие краски можно застать в Карелии, кроме того эксперты советуют посетить Плес, и Алтай.