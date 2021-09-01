Назван российский город с самым высоким туристическим потенциалом

Россияне назвали Санкт-Петербург городом с самым высоким туристическим потенциалом. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, жители и гости Северной столицы оценили ее привлекательность с точки зрения туризма на 9,4 балла. При этом Москва с небольшим отрывом (9,1 балла) оказалась на втором месте рейтинга.

Третью строчку занял город Казань — 9 баллов, а Сочи и Геленджик получили по 8,7 балла каждый. Кроме того, в рейтинг попали Ялта и Краснодар (по 8,3 балла), Севастополь (8,2 балла) и Анапа (7,8 балла).

Среди природных локаций наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа — оценка 8,5 балла. Кроме того, высоким оказался туристический потенциал Карелии и Байкала — 8,3 балла, Крыма — 8,2 балла, Краснодарского края — 8,1 балла, а также Алтая — 8 баллов.

В августе стало известно, что самыми популярными летними направлениями для отдыха среди россиян оказались Севастополь, Анапа и Санкт-Петербург. При этом, согласно данным специалистов, в 2021 году путешественники на 27 процентов чаще снимали апартаменты по сравнению с прошлым годом. Стоимость одной ночи в квартире выросла на 16 процентов.