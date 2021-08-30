Названы самые популярные российские направления для пенсионеров осенью

Пожилые россияне в бархатный сезон отдыхают в Крыму и Краснодарском крае

Самыми популярными направлениями для путешествия пенсионеров осенью оказались Крым, Краснодарский край и курорты Кавказских Минеральных вод. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, аналитики выяснили, что чаще всего в бархатный сезон пожилые россияне отправляются Феодосию, Сочи, Кисловодск, Калининград и Казань. Кроме того, среди востребованных направлений названы Тверь, Уфа, Таганрог и Ростов.

Как заметили эксперты, туристы на пенсии путешествуют в среднем от одного до девяти дней с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья в среднем от 1,7 до 2,4 тысячи рублей.

Отмечается, что исследование было проведено к Международному дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября.

Ранее в августе эксперты сервиса рассказали о лучших направлениях для романтического путешествия в сентябре или октябре в России. Среди них оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург.