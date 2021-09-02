Россиянам назвали десять маршрутов для путешествий по стране осенью

Чтобы посмотреть на уникальную осеннюю природу России, можно выбрать маршрут практически в любой регион страны. Однако наиболее красочным это время года будет в регионах, богатых лесами и горами. Рейтинг из десяти направлений для путешествий осенью составила «Комсомольская правда».

Так, самые яркие краски можно застать в Карелии. Осень — это не только самое живописное время в регионе, но и самое спокойное для туристов. В это время в лесах много грибов и ягод, озера полны рыбы, а комаров, одолевающих путешественников летом, не так много.

Осенью также советуют посетить Плес, в это время года турпоток спадает и можно насладиться самобытностью небольшого города. Третьим в рейтинге назван Алтай — там можно не только полюбоваться природой и горами, но и пойти в поход к термальным водам.

Далее расположилась Башкирия, значительную часть территории которой занимают заповедники и природные парки. Осенью с гор открываются завораживающие виды. Посетить советуют и озеро Селигер в Тверской области. Вокруг него всего на пару недель в это время появляется «огненная каемка» из желтых и оранжевых листьев. Кроме того, здесь можно увидеть Нило-Столобенскую пустынь, а также прогуляться на веслах и порыбачить.

Также отправиться в путешествие можно на Домбай, в Переяславль-Залесский, Адыгею, Калининград или Петергоф. Стоимость авиабилетов из Москвы по всем направлением в среднем не превышает 5,5 тысячи рублей.