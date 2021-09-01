Фермер проехал на автомобиле через всю Россию

Фермер из Хабаровска Михаил Утробин объехал на машине почти всю Россию

Фермер из Хабаровска Михаил Утробин вместе с женой и двумя детьми объехал на машине почти всю Россию. Об этом сообщает «Российская газета».

«Для нашей семьи это уже не первый автопробег. Впервые совершили его в 2014 году, тогда три недели ехали из Хабаровска до Питера. В 2016-м была поездка длиной в пять месяцев», — поделился мужчина.

Он добавил, что подобный формат обеспечивает максимальную свободу. Путешествуя на автомобиле, человек не привязан к времени вылета, поэтому он может задержаться в понравившихся местах.

Ранее Утробин работал на должности менеджера в крупной компании и ради одной из поездок решил уволиться. В пути он понял, что хочет поменять свою жизнь. После возвращения выбрал участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» и занялся созданием молочной фермы.

Мужчина подчеркнул, что важно подготовить автомобиль перед такой поездкой. Его техническое состояние должно быть идеальным. На своей машине Утробин проехал Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск.

«Маршрут составляли, учитывая, что у нас по всей стране есть родственники и друзья. А к Северному Ледовитому океану решили отправиться просто потому, что захотели своими глазами увидеть Арктику», — рассказал фермер.

Он призвал людей не бояться путешествовать и опроверг миф о том, что поездки — это дорого. По его словам, уехать из города можно хоть на велосипеде, главное — решиться на этот шаг.