В Нижнем Новгороде появился новый маршрут для речных круизов — суда на подводных крыльях начали ходить от Нижневолжской набережной до пристани Стрелке. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации источника, время в пути на катере до самого популярного туристического места в городе составит десять минут. Маршрут рассчитан на тех, кто не хочет прокатиться на катере, но не хочет тратить на это много времени. Так, туристы смогут побывать у собора Александра Невского или доехать без пробок до района «Седьмое небо».

Ранее подобные суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» выполняли длительные круизы — в Чебоксары, Городец, Чкаловск, Макарьево, Павлово, а также до Шуховской башни по Оке.

Ранее в августе сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода на набережной Гребного канала восстановили судебную вышку 1988 года постройки. По словам министра культуры региона Олега Берковича, рядом с вышкой готово благоустройство — установлены десятки лавочек и лежаков. Он посоветовал горожанам включить посещение вышки в планы на выходные.