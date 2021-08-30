В Нижнем Новгороде завершилась реставрация фильтровальной станции

В Нижнем Новгороде отреставрировали фильтровальную станцию 1909 года постройки

В Нижнем Новгороде на территории Стрелки завершилась реставрация здания 1909 года постройки. Об этом сообщил в своем Instagram министр культуры Новгородской области Олег Беркович.

Речь идет об объекте культурного наследия — ярмарочной фильтровальной станции. Отмечается, что в год 800-летия столицы Приволжья специалисты вернули станции исторический облик. В своем посте Беркович показал фото объекта до и после ремонтных работ.

«Здание представляло собой практически руины. Стены были покрыты трещинами, полностью разрушилась верхняя часть башни, крыша сгнила и обрушилась. Когда-то фильтровальная станция спасла нижегородцев от холеры, а к юбилею города удалось вернуть здание к жизни», — поделился Беркович.

Известно, что на реставрацию было выделено 39 миллионов рублей.

Ранее в августе в Калининградской области завершилась реставрация бывшей немецкой усадьбы Фухсберг. Строение датируется XIX веком, в 1945 году в нем размещался командно-наблюдательный пункт 43-й армии. Подрядчики восстановили кровлю здания, расчистили ее от кустарников, установили защитные конструкции на окна.