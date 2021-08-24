В центре Томска завершат реставрацию старинного дома-памятника

В ноябре 2021 года в Томске завершится реставрация объекта культурного наследия

В центре Томска к ноябрю 2021 года завершат реставрацию старинного дом-памятника. Об этом сообщает портал VTomske.ru.

Речь идет о здании, которое построили в 1900 году. Известно, что в 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. Капитальный ремонт памятника федерального значения на проспекте Ленина начался в 2018 году. Жильцов на время ремонта разместили в маневренном фонде или у родственников.

Отмечается, что в ходе работ были отремонтированы цоколь, фасад, заменены окна, кровля здания, межэтажные перекрытия. Помимо этого, специалисты наладили в здании систему отопления.

После реставрации дом останется в муниципальном жилом фонде Томска.

Ранее в августе сообщалось, что в Чечне отреставрировали средневековый архитектурный комплекс. В ходе работ были восстановлены 26 жилых и семь боевых башен. Чтобы максимально точно воссоздать первоначальный вид сооружений, специалисты изучили архивы, а также опросили местных старейшин.

