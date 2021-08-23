В Чечне отреставрировали средневековый архитектурный комплекс

В селе Шарой в горах Чечни после реставрации для посетителей открылся средневековый историко-архитектурный комплекс. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, реставрация комплекса началась в 2016 году. В ходе работ были восстановлены 26 жилых и семь боевых башен. Чтобы максимально точно воссоздать первоначальный вид сооружений, специалисты изучили архивы, а также опросили местных старейшин.

Теперь гости архитектурного комплекса смогут осмотреть башни и познакомиться с воссозданными там деталями быта, характерного для XV, XVI и более поздних веков. На церемонии открытия объекта для посетителей накрыли столы с блюдами национальной кухни и организовали культурную программу.

«Мы хотим остаться чеченцами и показать всему миру, что никогда не были бандитами и террористами... И сегодня выпала такая доля, что наш народ может быть самим собой, изучать религию, молиться и восстанавливать свою историю», — заявили в ходе церемонии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уточняется, что все объекты были восстановлены за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. До этого, в 2020 году, в Чечне после реставрации также открылись более 100 жилых и боевых башен древнего поселения стражников Хой в Веденском районе. Кроме того, в настоящее время идут работы по восстановлению нескольких архитектурных памятников в горном Итум-Калинском районе.