В Нижнем Новгороде воссоздали сгоревшую в 1990-х историческую сцену-ракушку

В Нижнем Новгороде открыли историческую сцену-ракушку Александровского сада, воссозданную к 800-летию города. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия прошел концерт камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», дирижером которого выступил номинант на премию «Грэмми» Максим Емельянычев. В программу вошли концерты и арии из опер Вивальди, а также произведения Генделя «Музыка для королевского фейерверка» и «Музыка на воде».

Как заявил на открытии площадки губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сцена-ракушка на протяжении нескольких десятилетий являлась одним из ключевых элементов культурного ландшафта региона. «На ней выступали музыканты с мировым именем, послушать которых приходили тысячи жителей и гостей города. В начале 1990-х сцена была утрачена, а территория вокруг деградировала. Вместе с этим, был огромный общественный запрос на ее восстановление», — отметил Никитин.

О том, что в Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку, впервые сообщалось 20 июля. «Ракушка» находится рядом с Чкаловской лестницей, популярной достопримечательностью города, откуда открывается вид на слияние Волги и Оки. Ракушка была установлена в саду в середине ХХ века по инициативе советского и российского дирижера Израиля Гусмана. Она сгорела в 1990-х.