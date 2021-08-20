Житель Забайкалья создал музей в родном селе

Житель Забайкалья Владимир Рыбин создал уникальный музей в родном селе. Об этом сообщает местный портал Chitaimedia.

Согласно материалу, мужчина представил на выставке экспонаты из собственной коллекции находок. Музей расположили на первом этаже здания средней школы села Кулусутай. Отмечается, что Министр культуры забайкальского края Ирина Левкович посетила его лично во время рабочей поездки.

По информации издания, одним из главных экспонатов в музее является коллекция негативов — стеклянных фотопластинок начала XX века.

«Музей стал моим хобби, в создании которого мне помогали друзья, поддерживали мой энтузиазм, дарили в коллекцию экспонаты. Хочется, чтобы жители села знакомились с историей, могли к ней прикоснуться», — рассказал журналистам Рыбин.

Ранее сообщалось, что в главной библиотеке Республики Хакасия пройдет книжная выставка «Уникальные народы», приуроченная к Международному дню коренных народов мира. Посетителям выставки представят книги о разных народах России и мира.