В хабаровском музее начали создавать трехмерные модели экспонатов

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова начали создавать трехмерные модели наиболее старых и особо ценных экспонатов. Об этом сообщает издание «Молодой дальневосточник».

Первой экспериментальной цифровой моделью скульптура казака Амурского полка.

Музей будет сотрудничать с инженерами Тихоокеанского государственного университета. Его студенты освоят технологию сканирования трехмерных объектов под контролем сотрудников музея, которые подскажут, как добиться высокой степени соответствия копий оригиналам.

Результатом работы должен стать банк виртуальных копий предметов старины, которые хранятся в фондах музея и выставлены в его экспозиции. Они станут основой для выставок музея в виртуальном пространстве. и базой для воссоздания высокоточных копий экспонатов с использованием технологии послойного наращивания.

Также обсуждается вопрос создания копий скульптур на основе литья металла, болванками послужат трехмерные копии.