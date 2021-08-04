В Южно-Сахалинском музее книги открылась выставка «Сила традиций»

В музее книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске к Международному дню коренных народов мира открыли выставку «Сила традиций». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Торжественная церемония открытия состоялась 3 августа. В ходе мероприятия к присутствующим с приветственным словом обратилась директор музея, Евгения Фирсова. Она отметила, что выставка была организована при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, а также компании «Сахалин Энерджи» и региональных музеев. «Коллекции, которые представлены посетителям, тесно связаны с растительным миром и культурой коренных народов», — уточнила она, добавив, что для гостей и жителей Сахалина организаторы подготовили культурно-просветительскую программу, включающую лекции, мастер-классы и экскурсии.

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Начальник управления по работе с общественностью компании «Сахалин Энерджи» Татьяна Дериведмидь, в свою очередь, заметила, что название выставка получила благодаря одноименной книге старейшины древнего рода «Койвонгун» Ефросиньи Шкалыгиной. Презентация данного издания также состоялась во время открытия выставки. «Именно из книги читатели смогут узнать, как тесно связан мир коренных народов с природой. Их знания о растительном мире часто защищали и помогали в суровых климатических условиях Сахалина», — заключила представитель компании.

Желающие ознакомиться с экспозицией смогут осмотреть порядка полусотни предметов, в том числе одежду, амулеты, посуду, домашнюю утварь и гербарий. Отмечается, что на выставке представлены коллекции охинского, тымовского и поронайского краеведческих музеев, а также самого музея книги Чехова.

Ранее сообщалось, что в главной библиотеке Республики Хакасия пройдет книжная выставка «Уникальные народы», приуроченная к Международному дню коренных народов мира. Посетителям выставки представят книги о разных народах России и мира.