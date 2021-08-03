В Вологодской области откроют музей одного стихотворения

В Вологодской области планируют открыть дом-музей одного стихотворения. Об этом сообщает «Российская газета».

Музей будет посвящен произведению Николая Рубцова «Русский огонек» и появится в деревне Аникин Починок Тотемского района рядом с селом Никольским — местом, где поэт сначала воспитывался в детском доме, а затем подолгу жил.

«"Огонек" и задуман был во время его очередного возвращения: в ноябре 1963 года Николай Михайлович торопился из Москвы, где он тогда учился в литинституте, в "деревню Николу, где кончил начальную школу" — шел промозглой ночью со станции 21 километр...», — пишет издание.

Как отмечается, данный музей станет первым учреждением подобного рода в России. Он войдет в состав Тотемского музейного объединения. Ожидается, что работы по его созданию завершатся уже осенью.