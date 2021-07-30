Крупнейшие культурные учреждения Смоленска войдут в проект «Пушкинская карта»

Крупнейшие учреждения сферы культуры в Смоленской области войдут в проект «Пушкинская карта», который по инициативе президента России Владимира Путина стартует с 1 сентября. Об этом сообщил Губернатор Смоленской области Алексей Островский на странице своего сообщества «ВКонтакте».

Федеральная программа направлена на популяризацию искусства среди молодежи. Так, обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить множество экскурсий и других культурных мероприятий. «Каждому участнику проекта в возрасте от 14 до 22 лет на период с сентября по декабрь на культурный досуг будет выделено три тысячи рублей. В следующем году, по информации Минкульта, эта сумма составит пять тысяч рублей на календарный год», — пояснил Островский.

К проекту присоединились областная филармония, драмтеатр, молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова. По словам губернатора, в течение ближайших месяцев этот список пополнится Смоленским государственным музеем-заповедником и камерным театром.

Ранее стало известно, что в Астраханской области появилась интерактивная карта цветения лотосов. Регион является самой северной точкой распространения этого цветка на Земле. В связи с этим растение является неофициальным символом области.