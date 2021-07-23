В Смоленске решили устроить общерегиональные выпускные балы

В Смоленске решили устроить общерегиональные балы выпускников. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск» со ссылкой на слова губернатора области Алекся Островского.

По информации издания, на совещании, посвященном подведению итогов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), глава Смоленской области поручил своим профильным заместителям создать концепцию общерегионального выпускного для одиннадцатиклассников.

По словам Островского, отсутствие балов наподобие «Алых парусов» в Санкт-Петербург — упущение для Смоленска, так как такие мероприятия уже проходят во многих российских городах. Известно, что в ближайшее время специалисты выберут площадку, на которой в следующем году будет отмечаться праздник для всех выпускников области.

Отмечается, что выпускной состоится в том случае, если в регионе не будет проблем с эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавируса.

Ранее в июле жители Смоленска прокатились по новым велосипедным маршрутам. Сообщается, что смоляне попробовали проехаться на фетбайках на велосипедных маршрутах, открывшихся в национальном парке «Смоленское Поозерье». Посетители прошли инструктаж по технике безопасности и отправились на экскурсию по проложенной трассе длиной более 10 километров.