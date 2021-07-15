Жители Смоленска прокатились по новым велосипедным маршрутам

Жители Смоленска прокатились по новым велосипедным дорожкам в национальном парке «Смоленское Поозерье». Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По информации издания, смоляне попробовали проехаться на фетбайках (разновидность горного велосипеда на широких колесах — прим. «Ленты.ру») на велосипедных маршрутах, открывшихся в нацпарке. Посетители прошли инструктаж по технике безопасности и отправились на экскурсию по проложенной трассе длиной более 10 километров.

Отмечается, что новый маршрут проходит вокруг озера Чистик и огибает Малое и Большое Стречное озера. Помимо велосипеда, данный путь также можно преодолеть пешком, однако сотрудники «Смоленского Поозерья» рекомендуют туристам пользоваться палками для скандинавской ходьбы для уменьшения нагрузки на тело.

В июле стало известно, что на Алтае появилась экстрим-трасса виа-феррата. Название маршрута переводится как «железная дорога». В будущем на нем запустят кресельный подъемник и построят смотровые площадки со стеклянным полом. Они будут приподняты над землей, чтобы люди во время прогулок по маршруту не топтали травы и цветы.