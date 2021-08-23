«Теремок» во Фленове захотели отреставрировать под Смоленском

Под Смоленском решили отреставрировать «Теремок», построенный еще в начале прошлого века

В Смоленской области власти захотели отреставрировать памятник федерального значения — «Теремок» в деревне Фленово. Его считают уникальным объектом культурного наследия с удивительной историей. Об этом сообщается на сайте заповедника, на территории которого расположен деревянный дом.

По данным организации, заповедник заключил договор с компанией, которая начнет восстанавливать старинное здание. Уже известно, что Министерство культуры России, администрация и департамент культуры региона поддержали идею. На реализацию проекта выделили около 25 миллионов рублей. За время масштабных работ там сделают гидроизоляцию, реставрацию кирпичной кладки, лестницы, декоративных элементов и деревянных стен. Помимо этого, там расчистят фасад и восстановят крыльцо.

Уточняется, что постройкой будут заниматься профессиональные реставраторы с сентября 2021-го по ноябрь 2022 года.

«Теремок» был спроектирован Сергеем Малютиным и построен в 1901-м. Он входит в усадьбу Тенишевых в Талашкино, известных общественных деятелей XIX-XX веков, и находится в 18 километрах от Смоленска. В настоящее время там представлены изделия местных мастерских: мебель, акварели, керамика, расписные балалайки и остальные.

В Талашкино меценатка и коллекционер княгиня Мария Тенишева в начале прошлого века организовала центр, в котором собирались творческие люди. Например, там бывали живописец Илья Репин, композитор Игорь Стравинский и оперный певец Федор Шаляпин.

На территории комплекса также есть бывшая сельская школа, открытая княгиней в 1890-х. В ней сохранились предметы крестьянского быта, детские вещи, фотографии и учебники того времени, которыми пользовались ученики школы.

Ранее стало известно, что на фасаде смоленской школы появилось граффити с Юрием Гагариным. Первый человек, полетевший в космос, был родом из небольшого города Гжатск (нынешнее название — Гагарин) под Смоленском.

