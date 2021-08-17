Томские ученые научились получать водород из опилок и резины

Ученые из Томского политеха научились получать водород из твердых отходов, в том числе из опилок, резины, угольной пыли и шлама. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты создали на базе Инженерной школы энергетики в политехе линейку установок, предназначенных для работы с разными объемами исходного продукта. Также испытания проводятся на базе томской ТЭЦ-3. «В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах — от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала», — пояснили ученые.

По их словам, благодаря такой технологии они могут получить из отходов не один полезный продукт, а целых три: синтетический газ и жидкое углеводородное топливо, которые можно использовать для обогрева, а также углеродную крошку, которую можно использовать для производства дорожного покрытия или при дополнительной очистке в качестве фильтра.

Как пояснил руководитель проекта, заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин, главная цель проводящихся исследований — найти «реально работающие способы, которые из никому не нужных отходов, никак не используемых в энергетике, позволят получать высокомаржинальные продукты, причем максимально экологично».