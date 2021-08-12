На Урале пластик переработают в уличную мебель

Под Екатеринбургом построят три завода по изготовлению мебель из переработанного пластика

В Свердловской области появятся три экологических завода по производству уличной мебели. Изготавливать ее будут из переработанного пластика. Планируется, что производство запустят уже в ближайшие два года, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на компанию «Умная среда».

«Например, пять тысяч полиэтиленовых пакетов могут стать износостойкой скамейкой, а 11 килограммов пластикового мусора — парковой урной», — рассказал управляющий партнер компании в Екатеринбурге Михаил Кичигин. Проект строительства заводов оценили в 18 миллионов рублей.

Отмечается, что в год на одном производстве будут перерабатывать свыше 50 тонн пластика и изготавливать 1,2 тысячи изделий. При этом сырье будет закупаться у других компаний, занимающихся переработкой твердых бытовых отходов. Кроме того, планируется проводить экологические акции по сбору пластика.

Ранее сообщалось, что участники экологических соревнований «Субботник party – Чистые игры» за час собрали с пляжа в столице Татарстана тонну мусора. Добровольцы с помощью мобильного приложения собрали за 60 минут 150 мешков отходов.