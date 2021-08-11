В Крыму начал работать экокемпинг на четыре номера в экспериментальном формате

В Крыму появился первый экокемпинг — он начал работать в экспериментальном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас объект размещения состоит из четырех палаток и может вместить до 10 туристов. Специальные шатры, стоящие на сваях, сделаны из экологических материалов.

«Сверхзадача — создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе», — отметили в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.

Стоимость размещения в экокемниге начинается от пяти тысяч рублей за ночь. Сутки в семейном шатре для троих человек обойдутся в районе 7,2 тысячи рублей.

Как рассказал директор заведения Тимур Акишев, на территории планируется организовать органическое земледелие — выращивать овощи для постояльцев и персонала, а также перерабатывать пластик.

Ранее в июле власти Крыма утвердили экскурсионный экологический маршрут, который пройдет по территории природного парка у горы Клементьева. Тропа протяженностью 8,4 километра ведет к вершине горы Коклюк, где располагается смотровая площадка с видом на горный массив Карадаг.