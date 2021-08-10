Стало известно об уникальных исследованиях планктона на Байкале

Ученые радиофизического факультета Томского государственного университета (РФФ ТГУ) рассказали об уникальных исследованиях планктона при помощи голографической камеры, разработанной в вузе. Полученные данные позволят впервые исследовать фототропную реакцию планктона в среде обитания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ТГУ.

«Голографическая камера установлена под водой на глубине 5 метров. Данные в режиме реального времени поступают в центр обработки данных», — уточнили в вузе.

Кроме того, там отметили, что разработка ТГУ позволяет получать информацию о концентрации, распределении по размерам, скоростям, форме и ориентации каждой частицы в исследуемой среде. Так, ученые собрали комплекс, который позволит максимально полно охарактеризовать изменчивость биотических и абиотических параметров Байкала.

Ранее сообщалось, что россияне приняли участие в экозаплыве «За чистый Байкал» и преодолели 120 километров за два с половиной дня. Маршрут был разделен на две части. Сначала участникам предстояло преодолеть 80 километров от Порта Байкал до Байкальска, а затем 40 километров от Байкальска до Слюдянки. В начальной точке температура воды составляла около плюс 11 градусов, в районе Байкальска — около плюс 18 градусов.