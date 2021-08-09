Все заводы около Байкала оказались токсичными

В России необходимо модернизировать предприятия, которые находятся около озера Байкал. Все объекты не соответствуют приказу Минприроды и считаются токсичными. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Деятельность предприятий рядом с озером должна осуществляться на основании 83-го приказа Минприроды. Документ определяет в том числе нормативы «предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал». Однако ни один объект поблизости «не соответствует требованиям этого приказа в полном объеме» и не может достигнуть указанных нормативов. «Поэтому надо думать, насколько этот норматив реален для них и что они будут делать. Всем придется модернизироваться. В 83-м приказе очень высокий норматив, такого больше нет нигде в стране», — пояснила Радионова.

Во время разговора глава ведомства также прокомментировала ситуацию, когда в конце 2020 года закрытый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) сбросил в озеро стоки. Содержание вредных веществ превысило допустимое значение в сотни раз. По словам Радионовой, тогда заводу предъявили расчеты ущерба, причиненного местным очистным сооружениям.

В июне прошлого года управляющий директор БЦБК Иван Власенко заявил, что как юридическое лицо предприятие ликвидируют летом 2021-го. Самый большой лот из 341 объекта оценивался 364 миллиона рублей. В итоге комбинат выкупила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.