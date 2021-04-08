На льду Байкала обнаружили очаг загрязнения

На льду озера Байкал, у острова Ольхон, зафиксировали очаг загрязнения. Площадь черного пятна составляет 1,2 квадратных метра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По информации ведомства, о факте загрязнения сообщил один из пользователей в Instagram. Сотрудники островного лесничества выехали на место для проверки и обнаружили пятно, похожее на разлитые нефтепродукты. Размер лужи составил 120 на 100 сантиметров, ее глубина — порядка одного сантиметра, говорится в сообщении.

Загрязнение устранили — инспекторы по охране окружающей среды сняли слой льда, чтобы неустановленная и потенциально опасная жидкость не попала в озеро. Виновный в загрязнении акватории Байкала устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. ЧП случилось на участке нефтепровода «Самара — Тихорецк». Угрозы населенным пунктами и опасности загрязнения водоемов не было, заверили в МЧС.