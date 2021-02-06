Машина для откачки нечистот застряла во льду Байкала

Машина для откачки нечистот провалилась в трещину на озере Байкал и застряла. Есть риск провала загруженного автомобиля под лед. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по региону, опубликованном в Facebook.

Инцидент произошел в проливе Малое Море рядом с островом Ольхон. «Предварительно установлено, что водитель, невзирая на запреты, выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду», — заявили в ведомстве.

Нарушителя привлекут к административной ответственности. Пострадавших нет, на данный момент решается вопрос об эвакуации ассенизаторского автомобиля. Глубина озера в месте провала равняется 20 метрам.

Ранее, как пишет ТАСС, местное МЧС предупреждало, что выход на лед смертельно опасен. Резкое потепление привело к образованию больших участков с открытой водой в проливе.