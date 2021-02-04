Фетисов забил тревогу из-за экологии и обратился к человечеству

Экологические проблемы Земли требуют решительных действий, разнообразие флоры и фауны в океане сократилось за последнее время на 30 процентов, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты» в четверг, 4 февраля.

«За последние 50 лет мы успешно угробили более половины всего живого на планете. Я имею в виду животный и растительный мир, воздух, которым дышим. Льды стремительно тают не только в Антарктиде и Арктике, но и в горах», — с тревогой заметил политик.

Он предупредил, что при бездействии человечества столько же исчезнет в ближайшие годы. «Главная задача для всех нас, живущих на этой планете, — объединить усилия ради будущего детей и внуков», — сказал он.

Фетисов считает, что успешные спортсмены могли бы использовать свою популярность для привлечения авторитетных людей к обсуждению экологических вызовов. «Сегодня наступило то самое время, когда мы должны призвать все человечество к разуму, прекратить конфликты и сосредоточиться на спасении Земли», — подчеркнул посол.

Один из нацпроектов, реализуемых в России, направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Ряд его задач продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни». В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».