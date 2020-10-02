В России провели масштабное экологическое тестирование — жители страны проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете акции.

Центральной площадкой мероприятия стал первый ботанический сад в истории страны — «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы». Вопросы зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

В числе тех, кто написал диктант, также заместитель министра, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. По его словам, теперь уже всем понятно, что призывы заботиться о благополучии окружающей среды — это не просто громкие лозунги, а единственный способ сохранить планету живой.

Эколог и общественный деятель Елена Шаройкина призналась, что не смогла ответить на один вопрос тестирования, а позже дала подсказку участникам. Важность акции подчеркнул и Вячеслав Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс».

Мероприятие реализовано в рамках Недели экологического образования и просвещения, организованной Международным научно-образовательным Консорциумом «Кадры для зелёной экономики» в период с 25 сентября по 2 октября.